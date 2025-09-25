‘Wicked: For Good’ lanza tráiler final

septiembre 25, 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- El esperado desenlace de la saga cinematográfica Wicked está a la vuelta de la esquina. Universal Pictures ha lanzado el tráiler final de Wicked: For Good, segunda parte de la adaptación del exitoso musical de Broadway, que se estrenará en cines el próximo 21 de noviembre de 2025.

Dirigida nuevamente por Jon M. Chu, esta secuela profundiza en las consecuencias de las decisiones tomadas en la primera entrega. Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) se encuentran separadas, cada una enfrentando su destino en el mágico mundo de Oz. Mientras Elphaba lucha por liberar a los Ozians y desafiar al Mago, Glinda se ve atrapada en su rol como la bruja buena, símbolo de esperanza para el pueblo de Oz.

El tráiler final revela momentos clave que prometen emocionar a los fanáticos. Se destacan escenas de confrontaciones mágicas entre las dos brujas, interpretaciones de canciones icónicas como “No Good Deed” y “Thank Goodness”, y la aparición de personajes emblemáticos como Dorothy, el Hombre de Hojalata, el León Cobarde y el Espantapájaros.

Además de la trama principal, el tráiler sugiere una conexión más profunda con el universo de El Mago de Oz, mostrando elementos como el tornado y las zapatillas rojas de Nessa Rose, lo que aumenta la expectativa por cómo se entrelazarán ambas historias.

Con un elenco estelar que incluye a Michelle Yeoh, Jonathan Bailey y Jeff Goldblum, Wicked: For Good se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. Los fanáticos del musical y del cine tendrán una cita obligada en noviembre para descubrir el desenlace de esta épica historia.