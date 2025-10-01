Viaje a Marte llevaría más de una década: Plan Ares

octubre 1, 2025

Omar Pensado, impulsor del proyecto, habla de la polémica declaración de la legisladora de Morena

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- Omar Pensado Díaz, impulsor del Plan Ares, señaló que para que México pueda enviar un vehículo a Marte es indispensable que el país desarrolle la capacidad de producir cohetes espaciales.

Explicó que el Plan Ares, presentado hace dos décadas, ha avanzado en la creación de un prototipo de nave espacial cuyo objetivo inicial es llegar al espacio y a la luna, con la meta última de alcanzar Marte.

La polémica por la declaración de una diputada

El científico se refirió a la polémica generada por la diputada local de Morena, Victoria Gutiérrez, quien afirmó que científicos veracruzanos estaban construyendo una nave espacial para viajar a Marte y promover el café veracruzano.

Aclaró que la legisladora en realidad se refería a la escenografía instalada en el Congreso de Veracruz, como parte de un festival del café celebrado el 1 de octubre, donde se realizó un performance en el que un astronauta consumía café.

“En este caso, la diputada hablaba del performance que están viendo acá atrás, cuando me propusieron que hiciera algo, fue para impulsar el café, porque se toma café en el espacio.

Imagínense que bueno sería para nuestros productores que una marca de ellos estuviera en la estación espacial internacional, estaríamos hablando de un impulso económico para la producción del café. Lo que se tocó el tema en la cámara que fue polémico, ella habló, qué existen científicos, sí. Que tiene un proyecto que tiene como meta última llegar a Marte, antes de eso hay etapas”.

Avances del Plan Ares

Pensado Díaz explicó que, como parte de la planeación, se realizó una misión análoga (simulada) que permitió mejorar los sistemas de propulsión, mediante un motor de transferencia usado para pruebas hidrostáticas y de control en cabina.

“Hay siete etapas, vamos a entrar a la etapa práctica de lanzadores. Un lanzador es un cohete que puede situar un vuelo suborbital, para reconocimiento de las capas de la atmósfera, o un vuelo orbital, para situar satélites en órbita”, explicó.

Añadió que la primera meta, a corto plazo, es enviar una cápsula fuera de la Tierra; sin embargo, el proyecto requiere autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar el lanzamiento.

El científico subrayó que un proyecto de esta magnitud requiere la participación conjunta de iniciativa privada, gobierno y academia, lo que implicaría desarrollar una industria espacial nacional.

“Un proyecto de esta naturaleza si lo quisiéramos hacer a cabalidad, tendría que involucrarse iniciativa privada, gobierno y academia en gran escala, lo que conlleva al desarrollo de la industria espacial, un tema que la Secretaría de Economía está tocando en estos momentos.

Esto nos va a llevar fácilmente 10 años, para llegar allá. Para entonces deberemos tener puesta a dos personas en la órbita de la Tierra y México debería tener la capacidad de tener sus propios cohetes al espacio, lo que nos rompería con la dependencia de las grandes potencias”.

Pensado reconoció que el Plan Ares es sobre todo inspiración: “Ir a Marte es inspiración, una meta grande para arrastrar metas pequeñas, antes que Marte va a orbitar la Tierra, y antes de Marte se va a orbitar la luna, porque son pasos que sirven de ensayos.

Y antes de que viaje una persona al espacio se van a lanzar las pruebas de cápsula, la cual ya estamos construyendo a la estratosfera, es otro proyecto. En ocho meses se tiene lista la cápsula y después se tendrá que hacer un cohete de prueba para lanzarlo al espacio”.

Finalmente, recordó con humor que la polémica declaración también ayudó a dar visibilidad al café veracruzano: “Sirvió de publicidad a los productores del café y no pensaron en pan de miel, y sirvió para el asunto de Marte, que nos hizo muy famosos, entre broma y risa (…) lo hicieron muy famoso”.