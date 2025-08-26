Veracruz supera las 8 mil entregas del programa Apoyo a la Palabra: Rocío Nahle

agosto 26, 2025

La gobernadora Rocío Nahle García encabezó la sexta entrega del programa Apoyo a la Palabra – Plan México, a favor de 807 microemprendedoras y microemprendedores de Acula, Cosamaloapan, Cuitláhuac, Ignacio de la Llave, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlalixcoyan y Tres Valles.

De los beneficiarios, 629 son mujeres y 178 hombres, quienes ya desarrollan proyectos productivos o tienen planes de emprendimiento, como Marigely Pantoja Sandria, de Tierra Blanca, quien elabora piñatas; Heidy Marina Gadsen Murillo, de Tlalixcoyan, con máquina para desgranar y triturar maíz y María del Carmen Lara Gómez, del mismo municipio, con elaboración de quesos.

A casi nueve meses de su administración, destacó que el programa contribuye a la reactivación de la economía local y al bienestar familiar mediante apoyos directos y sin intermediarios, y recordó que esta iniciativa forma parte de los compromisos adquiridos durante su campaña, inspirándose en el modelo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el 25 de junio, la Secretaría de Desarrollo Social ha otorgado en Veracruz 8 mil 143 apoyos directos con una inversión de 57 millones 1 mil pesos, de los cuales 5 mil 556 fueron dirigidos a mujeres y 2 mil 587 a hombres, consolidando la participación mayoritaria de mujeres en este programa.

La titular de la dependencia, Margarita Santopietro Peralta, destacó que este apoyo no solo representa un recurso económico, sino una oportunidad para fortalecer proyectos, impulsar sueños y generar más oportunidades para las familias veracruzanas.

Además del Apoyo a la Palabra, la administración estatal impulsa otros programas en la Cuenca del Papaloapan, entre ellos, Veracruzana Protegida, que ofrece atención inmediata a mujeres víctimas de violencia mediante un juez en línea y respuesta policial en menos de 15 minutos, con casi 600 casos atendidos desde marzo.

También la entrega pupitres, pizarrones, pintura e impermeabilizante a escuelas primarias, y se distribuyen recursos en programas ganaderos y de aves de corral para fortalecer la economía circular.

La gobernadora Rocío Nahle subrayó que la infraestructura carretera es prioridad, con bacheo y reencarpetamiento de rutas estatales y federales para impulsar transporte, producción y desarrollo económico.

Durante la bienvenida, el presidente municipal Álvaro Gómez Flores le entregó las llaves de la ciudad, conocida como “la novia del sol”.