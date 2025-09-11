Veracruz se suma a la XXX Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo

septiembre 11, 2025

Xalapa, Ver., jueves 11 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER), participará en la XXX edición de la Feria Nacional de la Cultura Rural, que se llevará a cabo del 2 al 12 de octubre en la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), en Texcoco, Estado de México.

Veracruz mostrará la diversidad de su cultura mediante bailes tradicionales, tríos de huapangueros y un cuarteto de Son jarocho, así como la danza de los Viejos de Xantolo y un pabellón artesanal con lo mejor de los pueblos originarios: textiles, barro, cerámica, cartonería y productos como miel, café, pimienta y vainilla.

Al anunciar oficialmente la participación de Veracruz, junto con San Luis Potosí e Hidalgo, se destacó que la Feria Nacional de la Cultura Rural (FNCR) será una vitrina para rendir homenaje al arte, la cultura y la identidad mexicana en un mismo espacio.

En esta edición se contará con la presencia de los pueblos tepehua, pame y totonaco; habrá 816 artesanos, productores indígenas y 150 cocineras tradicionales. Estarán representadas 12 lenguas originarias y, durante los 11 días, se realizarán alrededor de 200 actividades con la participación de más de 2 mil artistas. Se espera la asistencia de más de 200 mil personas.

El estado también participará en la XXXIX Feria del Libro Chapingo 2025, donde habrá expoventa editorial, oferta de talleres, presentaciones de libros y conferencias; el país invitado será Costa Rica.

La UACh cuenta con un Centro Académico Regional (CAR) con sede en Huatusco, el cual dispone de un banco de café, chayote y macadamia. El CAR-Huatusco estará presente en la FNCR 2025 para que los asistentes conozcan y disfruten estos productos, fortaleciendo al mismo tiempo el consumo local.

La titular de la SECVER, Xóchitl Molina González, invitó a sumarse a las actividades y a realizar un consumo solidario para apoyar a las familias productoras participantes, “es un privilegio que Veracruz comparta con México y el mundo la grandeza de su cultura, la riqueza de sus tradiciones y la creatividad de su gente”.

Agregó que, como resultado del compromiso de la gobernadora Rocío Nahle García, se ha visibilizado el patrimonio cultural de la entidad en todos los rincones del país, proyectando las expresiones artísticas, gastronómicas y artesanales como un motor de identidad y desarrollo.

