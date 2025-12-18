Veracruz se posiciona en octavo lugar nacional en abuso de confianza

diciembre 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un análisis de la agencia TResearch International sobre el delito de abuso de confianza revela una situación preocupante en Veracruz.

La entidad se posiciona como el octavo estado con la mayor incidencia de este crimen en México durante el periodo 2024-2030, el cual abarca la administración de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Veracruz ha registrado 856 casos de Abuso de Confianza.

Esta cifra coloca al estado justo después de Guanajuato (878) y Puebla (1,037), e inmediatamente por delante de Chihuahua (768) y Jalisco (676).

Este alto posicionamiento en el ranking es notable. A pesar de que los estados líderes (Edomex, Quintana Roo y CDMX) concentran una porción considerable del total nacional de 26 mil 392 casos, el hecho de que Veracruz se encuentre en el Top 8 indica que la problemática del abuso de confianza, que implica la disposición indebida de bienes recibidos bajo un título de confianza, es una prioridad de seguridad que exige atención inmediata por parte de las autoridades.

La cercanía de Veracruz con entidades con altos índices, como la Ciudad de México y su ubicación en el corredor central del país, podría influir en estas cifras elevadas, demandando un reforzamiento de los mecanismos de denuncia y de la procuración de justicia para contrarrestar este delito que afecta el patrimonio de los veracruzanos.