Veracruz registra derrama económica superior a los 200 mdp en el fin de semana largo

Veracruz registra derrama económica superior a los 200 mdp en el fin de semana largo

marzo 18, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa,Ver.- Se registró en todo el estado de Veracruz un 82 por ciento de ocupación hotelera durante el reciente fin de semana largo de asueto, presumió la gobernadora Rocío Nahle García.



En entrevista, la mandataria de Veracruz dijo que esto deriva del trabajo que se realiza en materia de promoción y de “hablar bien” de la entidad.

“Cuando hablamos bien Veracruz, cuando mostramos lo que somos los veracruzanos, este pasado puente en turismo turismo en todo el estado un 82 por ciento de ocupación hotelera y de servicios”.

Destacó que en el caso de Tuxpan se tuvo un 90 por ciento de ocupación, Tlacotalpan al 100 por ciento, Veracruz y Boca del Río un 87 por ciento, sin embargo, se tuvo saturación en servicio de restaurante y en el caso de Alvarado se tuvo un 98 por ciento.

En cuanto a derrama económica para la entidad veracruzana se estima en 200 millones de pesos, en tres días de descanso, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo.

“Esto lo comento porque lo vimos este fin de semana, lleno el puerto, lleno los restaurantes, Tuxpan, la zonas turísticas que tenemos donde estamos promocionando Veracruz.”

Nahle García refirió que si bien se atiende todos los temas, es necesario seguir promocionando la entidad para generar una derrama económica.

Finalmente confió en que este fin de semana, en el marco de la Cumbre Tajín, se registre una buena afluencia turística en la zona norte del estado.