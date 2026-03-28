Veracruz registra ambiente cálido y baja probabilidad de lluvias

marzo 28, 2026

El estado de Veracruz mantendrá condiciones de tiempo estable este día, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo despejado a parcialmente nublado en la mayor parte de la entidad.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 y 30 grados Celsius, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 20 y 22 grados, con una sensación térmica más elevada debido a los altos niveles de humedad, especialmente en zonas costeras.

El SMN indicó que la probabilidad de lluvias será baja, aunque no se descartan chubascos aislados en regiones montañosas durante la tarde. Asimismo, se esperan vientos del noreste y este con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas más intensas en el litoral.

Durante la mañana podrían presentarse bancos de niebla en zonas serranas, mientras que por la tarde dominará el ambiente caluroso. Para la noche, se espera un descenso ligero de temperatura y cielo parcialmente nublado.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante el incremento de la sensación térmica.