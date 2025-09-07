Veracruz recibe a la mujer con mayor liderazgo mundial: Rocío Nahle

septiembre 7, 2025

>Anuncia Presidenta inversión histórica de 59 mil mdp en Programas de Bienestar.

>La transformación avanza con salud, vivienda y educación.

Boca del Río, Ver., domingo 07 de septiembre de 2025.-“Veracruz está de gala. Nuestra Presidenta no solo ha trabajado de cerca con el pueblo, fortaleciendo la economía y el bienestar social, sino que también se ha consolidado como una de las líderes más influyentes a nivel mundial, orgullo de México”, destacó la gobernadora Rocío Nahle García al dar la bienvenida en el marco del Primer Informe de Gobierno.

En su gira nacional de rendición de cuentas, la jefa del ejecutivo federal Claudia Sheinbaum Pardo también reconoció el trabajo de Rocío Nahle “gracias a una mujer incansable, trabajadora, con mucho amor a Veracruz, a su Gobernadora, compañera de lucha, de muchas, una extraordinaria mujer que está al frente de este grandioso estado”.

De ahí que destacó el impacto de los Programas de Bienestar, que este año representan en Veracruz una inversión histórica de 59 mil millones de pesos para fortalecer la economía de los hogares y garantizar derechos sociales, de tal manera que 921 mil 915 personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y 114 mil 62 personas la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Además, 44 mil 675 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 27 mil 56 estudiantes la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 248 mil 631 adolescentes de preparatoria y 280 mil 299 niñas y niños de primaria la beca Benito Juárez; 6 mil 726 escuelas han sido atendidas a través de La Escuela es Nuestra, incluyendo por primera vez 684 planteles de nivel medio superior; 252 mil 664 niñas y niños de leche para el Bienestar.

En el sector productivo, 25 mil 266 pescadores de Bienpesca, 178 mil 68 agricultores de Producción para el Bienestar; 159 mil 440 cuentan con Fertilizantes Gratuitos y 61 mil 350 forman parte del programa Sembrando Vida.

La Presidenta destacó los tres nuevos programas, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar para 205 mil 184 mujeres de 60 a 64 años, en reconocimiento a la labor de cuidado que históricamente han desempeñado en los hogares, así como la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, que beneficia a 267 mil 819 estudiantes de secundaria.

En materia de salud, inició el programa Salud Casa por Casa, con atención preventiva a adultos mayores y personas con discapacidad. Paralelamente, 2 millones 683 mil 79 veracruzanos participan en asambleas comunitarias gracias a la reforma constitucional en favor de pueblos indígenas y afrodescendientes.

En vivienda, 262 mil 235 familias fueron beneficiadas con quitas a deudas del Infonavit y más de 10 mil del Fovissste, permitiendo obtener escrituras sin costo. Se proyecta además la construcción de 38 mil 950 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda y 65 mil más del Infonavit.

En infraestructura social, la inauguración de los hospitales de Nautla, Orizaba y Coatzacoalcos, así como el nuevo Centro Estatal de Cancerología. Próximamente se renovarán los hospitales de Pánuco, Misantla y Tuxpan; se edificarán 64 Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS; el Hospital General de Zona de Minatitlán, la Sala de Hemodinamia en Xalapa y un Centro de Salud en Gutiérrez Zamora.

Entre las obras estratégicas destacó el acueducto La Cangrejera en Coatzacoalcos, el distribuidor vial del puerto de Veracruz y la planta de Fertilizantes Escolín. En educación, la ampliación de la cobertura con nuevas preparatorias y un campus de la Universidad Rosario Castellanos en el estado.

Ante más de 31 mil personas, la Presidenta de México cerró en Veracruz su gira por nueve estados, consolidando esta nueva forma de rendir cuentas al pueblo, con el propósito de informar los avances del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y las acciones que habrán de emprenderse en el futuro.