Veracruz produce, pero no conecta su propio mercado: Cecilia Sánchez

marzo 23, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Veracruz cuenta con territorio, talento e infraestructura para detonar desarrollo, pero enfrenta una desconexión estructural que impide que esas capacidades se traduzcan en bienestar real, afirmó Cecilia Sánchez Ramírez.

Durante su participación en el Segundo Encuentro de la Red Veracruzana de Mujeres en Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en el Museo de Antropología de Xalapa, señaló que el estado dispone de tres puertos estratégicos —Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos—, así como de conectividad directa con el centro del país; sin embargo, estas condiciones aún no operan como un sistema integrado.

“El problema no es que falten capacidades, es que no están conectadas.”

Indicó que, si bien el país avanza en una nueva etapa de desarrollo impulsada por estrategias como el Plan México y proyectos estructurales como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aún existe una brecha importante en su implementación territorial.

“El planteamiento es correcto, pero todavía no se refleja plenamente en economías de escala ni en su impacto en la economía interna.”

Explicó que esta desconexión se refleja incluso en lo cotidiano: producción local que no logra insertarse en el mercado.

“Hoy se está trabajando con productores de maíz nativo, pero el problema no es solo producir, sino vender. En muchos casos, ni siquiera se consume lo que se produce en el propio territorio.”

Señaló que Veracruz cuenta con universidades públicas y privadas de alto nivel, así como con talento joven con capacidad para incorporarse a procesos de innovación y reindustrialización; no obstante, persiste una brecha entre formación académica y economía real.

“El desafío no es la falta de talento, sino lograr que ese conocimiento se conecte con la realidad productiva del estado.”

Desde su experiencia en el sur del estado, particularmente en Coatzacoalcos, agregó que Veracruz tiene una riqueza amplia —que va desde el campo hasta la cultura— pero opera de manera fragmentada.

“Hay mucho que ya se está haciendo: turismo comunitario, producción local, artesanos, materiales como el cocuite. El reto es integrarlo para que tenga impacto.”

Subrayó que avanzar en esta ruta implica fortalecer la vinculación entre ciencia, industria y territorio, incorporar procesos de innovación y economías de escala, y construir un modelo de desarrollo con enfoque de bienestar compartido.

Añadió que este enfoque debe integrar no solo lo económico, sino también la dimensión social, la salud mental y la participación activa de mujeres y hombres en los procesos productivos.

Finalmente, hizo un llamado a dejar de trabajar de manera aislada y construir una visión común para el estado.