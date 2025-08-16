Veracruz podría pasar por una sequía meteorológica en septiembre, advierten

agosto 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La jefa de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Cuenca Golfo-Centro Jessica Luna Lagunes afirmó que, la temporada de canícula en Veracruz aún no concluye y de mantenerse la reducción en las lluvias podría dar paso a una sequía meteorológica en septiembre.

Detalló que la canícula se caracteriza por la disminución de precipitaciones durante los meses de julio y agosto, lo que ya está sucediendo.

“Vemos que desde Pánuco hasta la cuenca del Tonalá que la precipitación empezó a disminuir a partir de la primera decena de julio y así ha seguido, por lo que podemos indicar que la canícula está presente en el estado de Veracruz”, señaló.

De acuerdo con la especialista, hasta el momento no existen señales de recuperación de lluvias.

La funcionaria subrayó que, si la tendencia continúa, Veracruz enfrentaría un escenario de sequía meteorológica.

“De continuar con esta disminución de lluvias para septiembre podemos decir que va a haber una sequía meteorológica”, explicó.