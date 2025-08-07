Veracruz, en el top ten con más población indígena

agosto 7, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Veracruz ocupa el octavo lugar a nivel nacional con mayor población indígena, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas cada 9 de agosto, que tiene como propósito fortalecer la cooperación internacional para los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en ámbitos como los derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud.

Por tal motivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presenta indicadores que caracterizan a la población indígena a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023.

El 9.2 por ciento de la población veracruzana es indígena. La entidad se ubica después de Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Campeche e Hidalgo.

La información acerca de la población indígena que generó la ENADID 2023, permite estimar el total de población autoadscrita como indígena y aquella que habla, al menos, una lengua indígena.

De acuerdo con estos resultados, en México 39.2 millones de personas se identificaron como indígenas, en tanto que 7.4 millones de personas de 3 años y más hablaban alguna lengua indígena. Por su parte, 7.0 millones de personas cumplían con ambas condiciones.

La población que se autorreconocía como indígena y, además, hablaba al menos una lengua indígena, representó 5.6 % de la población de 3 años y más. Este porcentaje varió ampliamente por entidad federativa.

Las entidades federativas con mayor porcentaje de población indígena fueron: Oaxaca, 26.3 %; Yucatán, 24.3 %; Chiapas, 22.4 %; Guerrero, 13.5 % y Quintana Roo, 12.9 por ciento.

En contraste, las cinco entidades con menores porcentajes de población que se autorreconocía como indígena y además hablaba al menos una lengua indígena fueron: Colima tuvo 0.4 %; Zacatecas, 0.2 %; Coahuila, 0.2 %; Guanajuato, 0.1 % y Aguascalientes, 0.04 por ciento.