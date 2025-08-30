Veracruz dignifica 44 escuelas con pintura y mobiliario para el ciclo escolar 2025-2026

agosto 30, 2025

>El programa comenzó en la zona norte; se extenderá a Xalapa, Tres Valles y Coatzacoalcos.

Xalapa, Ver., sábado 30 de agosto de 2025.- La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) inició la entrega de pintura y mobiliario para el ciclo escolar 2025-2026, beneficiando de manera inicial a 44 escuelas de educación básica ubicadas en zonas rurales de once municipios.

En respuesta a la directriz de la gobernadora Rocío Nahle García de garantizar espacios dignos y adecuados para el regreso a clases de niñas, niños y adolescentes.

La estrategia fue diseñada a partir de las solicitudes recibidas durante las reuniones de Evaluación para la Mejora Educativa, encabezadas por la Mandataria y la secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa.

En total, la SEV recibió más de dos mil peticiones para mejorar planteles de preescolar, primaria y secundaria, de las cuales se priorizó la atención en pintura y mobiliario, iniciando con una muestra representativa de escuelas en distintos puntos del estado.

La entrega comenzó en municipios como Martínez de la Torre, Coatzintla, Tihuatlán, Tuxpan, Tantoyuca y Tlaltetela, donde en tan solo tres días se distribuyó pintura y mobiliario en 20 planteles; en algunas de estas jornadas, la Gobernadora hizo la entrega directa.

En los próximos días, la distribución continuará en Xalapa, Medellín de Bravo, Tres Valles y Coatzacoalcos, ampliando así la cobertura del programa que busca dignificar las condiciones de aprendizaje en las escuelas públicas.