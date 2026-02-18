Veracruz: crecen 11.2% los recursos federales recibidos

febrero 17, 2026

Xalapa, Ver., martes 17 de febrero de 2026.- El estado de Veracruz registra un desempeño favorable en materia de ingresos públicos, al ubicarse entre las entidades con mayor crecimiento en participaciones federales durante la actual administración encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García.

Las estrategias implementadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación han permitido optimizar la aplicación de las fórmulas de distribución del gasto federalizado y fortalecer la recaudación local, generando variaciones positivas en la transferencia de recursos de libre disposición.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Veracruz reportó un crecimiento de 11.2% en participaciones federales, el mayor incremento a nivel nacional. Le siguen Coahuila (5.8%), Quintana Roo (3.8%), San Luis Potosí (3.7%) y Durango (2.8%).

Al cierre de 2025, Veracruz recibió 179 mil 045 millones de pesos de recursos federales. Estos recursos incluyen participaciones, aportaciones, convenios y otros fondos que el Gobierno de México transfiere a las entidades para financiar servicios, obras y programas públicos.

Del gasto federal participable destacan las participaciones federales (Ramo 28), donde el desempeño en la recaudación local, los ingresos por incentivos y el ISR federal participable fueron determinantes.

La recaudación local registró un crecimiento de 6%, mientras que los ingresos por incentivos asociados al pago de créditos fiscales aumentaron 822.7%, y el ISR participable creció 11.3%.

Estos resultados son producto del ordenamiento y la planeación financiera implementados por el Gobierno del Estado, que permitió regularizar adeudos históricos y enterar en tiempo y forma las retenciones del ISR de las y los trabajadores de 18 dependencias y 56 organismos públicos descentralizados como nunca antes en la historia reciente de Veracruz.