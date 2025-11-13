Veracruz activa plan de estímulos fiscales para reactivar municipios afectados por lluvias

noviembre 13, 2025

Xalapa, Ver., jueves 13 de octubre de 2025.- La gobernadora Rocío Nahle García emitió el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes de los municipios afectados por lluvias severas e inundaciones ocurridas del 6 al 11 de octubre, como medidas para mitigar el impacto socioeconómico y contribuir a su recuperación.

Por ello, se aplicará única y exclusivamente en Álamo, Coatzintla, El Higo, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Poza Rica, Tempoal, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán el descuento del 100% en el pago de los siguientes impuestos y derechos:

Baja vehicular por siniestro o inutilidad, para personas propietarias de vehículos afectados por la contingencia, incluyendo sus adeudos por Tenencia, Derechos de Control Vehicular, recargos, actualizaciones y Fomento a la Educación.

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto sobre la Nómina), así como el correspondiente concepto de Fomento a la Educación.

Los estímulos fiscales estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025, y los trámites podrán realizarse en las Oficinas de Hacienda del Estado de la Secretaría de Finanzas y Planeación.