Van por mapa de distribución y «puente aéreo» para atender afectaciones en Veracruz

octubre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Gobernadora Rocío Nahle García dio a conocer que realizarán un «mapa de distribución» de ayuda hacia los municipios del norte de la entidad afectados por las lluvias.

En breve entrevista previo a encabezar a reunión en el Centro de Comando en Poza Rica donde continúa la emergencia por inundación, dijo también que están en espera de poder realizar un «puente aéreo» que es urgente.

No obstante, refirió que esperarán que se den las condiciones para ello, por lo que esperan indicaciones de la Guardia Nacional.

«Ahorita vamos a hacer el mapa de distribución hacia el norte. Álamo, Tempoal, por supuesto, Tuxpan, Pánuco, Platón Sánchez. Queremos hacer un puente aéreo, pero las condiciones, vamos a esperar que nos dice la Guardia, que nos dicen los pilotos».

Insistió en que lo que apremia es contar con un puente aéreo a Ilamatlán, Zontecomatlán y Zacualpan, lo que se esperan se dé en breve.

«Nos urge ese puente aéreo porque estamos esperando que nos den las condiciones. Pero ahí les vamos a informar».

Nahle García expuso que trabajan en una mesa de coordinación y que ha llegado una importante cantidad de víveres para ayudar a las personas damnificadas.

«Afortunadamente, ya nos llegaron muchísimos víveres, muchísima ayuda que teníamos aquí en Poza Rica», agregó.