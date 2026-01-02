Vamos a la mitad de los frentes fríos, para enero podrían registrarse 6 más

enero 2, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver- Luego de asegurar que nos encontramos prácticamente a la mitad del invierno, la Jefa de Pronósticos Meteorológico, Itzel López Ortiz señaló que durante el mes de enero se podrían presentar 6 frentes fríos más que afectarían a territorio veracruzano.

Y es que, la funcionaria de la Secretaría de Protección Civil del Estado, recordó que se han registrado 25 frentes fríos en la temporada, de los cuales seis han cruzado y afectado al estado de Veracruz.

“Llevamos 25 frentes fríos, seis han cruzado el territorio veracruzano, se prevé que para este mes de enero se pudieran presentar 6 más. Estamos prácticamente a la mitad de la temporada invernal, por lo que todavía nos queda un camino largo por recorrer”, dijo.

Asimismo, Itzel López destacó que para este fin de semana prevalecerán condiciones estables, pues a pesar de que hay un nuevo frente frío sobre el Golfo de México no afectará al estado.

“Sí vemos que pudiera avanzar un nuevo frente frío sobre el Golfo de México para el sábado, el cual se extendería sobre el sureste de Estados Unidos y se prolongaría hasta la porción central de Texas, al frente hay una vaguada y posterior un sistema de alta presión, que impedirá que llegue al estado”.

En ese sentido, insistió que se prevé durante sábado y domingo una recuperación de las temperaturas y bajo, casi nulo potencial de lluvias.