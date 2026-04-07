URBAN PALAIS ANUNCIA ALIANZA HISTÓRICA CON PORSCHE

abril 6, 2026



Urban Palais da un paso decisivo en su evolución global al anunciar su alianza estratégica con Porsche,

Urban Palais se fusiona con la icónica marca coches Porsche. una de las marcas más icónicas del mundo. Esta fusión marca el inicio de un partnership que se extenderá durante todo el 2026, dando vida a una serie de proyectos conjuntos que prometen redefinir los límites entre la moda, el diseño y la innovación.



Como parte de esta colaboración, Urban Palais, en conjunto con Porsche Center Veracruz, presentará una colección exclusiva en París bajo el nombre «Urban Palais by Porsche», consolidando un momento sin precedentes para la industria creativa mexicana. Este lanzamiento no solo representa una colaboración, sino un hito: Urban Palais se convierte en la primera marca mexicana en trabajar directamente con Porsche, mientras que Estela Brocado hace historia como la primera diseñadora latinoamericana en colaborar con la firma de coches



Este logro es el resultado de meses de trabajo estratégico, reuniones y una visión compartida entre ambas marcas. Lo que comenzó como una conversación sobre innovación y diseño evolucionó en una alianza sólida basada en valores comunes: excelencia, precisión y una visión disruptiva del futuro.

«Después de meses de trabajo intenso, finalmente podemos compartir este gran paso. Colaborar con una marca como Porsche representa no solo un sueño cumplido, sino una responsabilidad de llevar nuestra visión a una escala global», comparte el equipo de Urban Palais.



Como parte de esta alianza, Estela Brocado también se integra al universo Porsche durante 2026, asumiendo un rol clave como embajadora creativa



El proyecto central de esta colaboración será la colección UP by Porsche, que será presentada en el Paris Fashion Week en septiembre, posicionándose como uno de los momentos más relevantes del año en la intersección entre moda y lujo automotriz. Esta unión no solo representa una colaboración, sino el inicio de una nueva era: una donde el lujo se reinventa a través de la creatividad sin fronteras.



Urban Palais x Porsche center Veracruz: el futuro comienza ahora.

@urbanpalais.mx I @estelabrocado

www.urbanpalais.com

Estela Brocado Rey