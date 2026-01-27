Unidades verdes, dejaron de hacer recolección de basura orgánica en Xalapa, acusan

enero 27, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El secretario general del sindicato de Limpia Pública de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús, lamentó que las políticas municipales para fomentar la separación de residuos y la recolección diferenciada carezcan de continuidad y se queden únicamente en intentos temporales.

“Son llamaradas de petate. Se anuncian acciones, pero no se les da seguimiento”, señaló en entrevista, al recordar que de las seis unidades ‘verdes’ adquiridas en administraciones pasadas para recolectar desechos orgánicos, actualmente solo una continúa operando con ese fin.

El dirigente sindical atribuyó esta situación a la falta de voluntad política y a la ausencia de una estrategia sostenida. “Desde el gobierno de Elizabeth Morales se tenían los carros verdes y el tema se fue mermando. Hace falta informar a la ciudadanía y eso lleva tiempo, no es de la noche a la mañana”, expresó.

Caballero de Jesús confirmó que algunas unidades destinadas originalmente a la recolección de orgánicos fueron trasladadas a la Dirección de Medio Ambiente, lo que, dijo, afectó el esquema que ya operaba Limpia Pública. “Eso vino a desequilibrar el trabajo que ya se tenía”, sostuvo.

Añadió que incluso se desplazó al personal que realizaba esta labor. “Había mujeres compañeras que hacían esa recolección, pero como siempre, las mismas direcciones hacen a un lado a la parte femenina”, reprochó.

Asimismo, rechazó la cifra de 800 kilos diarios de residuos orgánicos recolectados, como lo afirmó el director de Limpia Pública, Francisco Martínez Tlapa. Aseguró que el volumen real ronda las 15 toneladas diarias, principalmente de grandes generadores como la Central de Abasto, mercados y restaurantes. “Ellos siguen haciendo su separación”, afirmó.

“Ya nada más hay un camión; el otro se lo llevaron a Medio Ambiente supuestamente para reforzar la recolección, pero no. Allá lo tienen recogiendo hojitas de los árboles”, criticó. Añadió que se trata de camiones compactadores que no sirven para eso, y acusó que algunas unidades fueron retiradas para desmantelarlas. “Se llevaron camiones para desbaratarlos y ahí los traen paseando garrafones”, ironizó.

Detalló que durante la administración de Américo Zúñiga Martínez, de las seis unidades originales, dos fueron pintadas de blanco y se destinaron a la recolección de basura inorgánica, quedando cuatro para orgánicos. Posteriormente, en la pasada administración, se realizaron más cambios hasta quedar solo dos unidades, de las cuales únicamente una permanece en Limpia Pública.