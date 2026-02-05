Un nuevo “cartel inmobiliario” aparece en San Rafael

febrero 5, 2026

*Administración anterior habría vendido o donado una casa y terrenos sin que haya actas de Cabildo que lo avalen.

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- No se descarta la operación de un “cartel inmobiliario”, ahora en el municipio de San Rafael, luego de que se detectaron posibles irregularidades en la enajenación de bienes municipales durante la administración anterior.

Así lo dio a conocer el presidente municipal, Gil Armando Méndez Grappin, quien, en redes sociales, detalló que tras una auditoría a la pasada gestión municipal de Héctor Lagunes Reyes se enajenaron bienes del Ayuntamiento.

Por ello, señaló, se solicitó la información necesaria al Congreso del Estado de Veracruz, la cual tendrán en sus manos, se espera, la próxima semana.

“Con la auditoría nos encontramos un posible ‘cártel inmobiliario’ en San Rafael; estamos pidiendo información al Congreso, la siguiente semana tendremos respuestas y lo haremos público.»

Entre las irregularidades detectadas, se encuentra que, en 2023, el ex presidente municipal donó o vendió una vivienda, propiedad municipal ubicada en la colonia Fidelidad, a un empleado del Ayuntamiento adscrito al área de Parques y Jardines.

Tras revisar los archivos no fue localizada el acta de Cabildo que autoriza la enajenación del inmueble, por lo que el Ayuntamiento solicitó información al Congreso del Estado para confirmar si existe algún registro legal que avale la operación.

La donación o venta fue certificada por un notario público como propiedad privada, sin que exista la constancia de la enajenación por parte del Cabildo, además la casa fue vendida a un tercero por la persona a la que se le habría otorgado.

El inmueble era utilizado por el municipio para hospedar a profesores que llegaban a San Rafael a impartir clases de francés, en referencia al origen histórico del municipio como colonia francesa.

Otros casos son la venta de terrenos municipales a personas que realizaron depósitos en la Tesorería del Ayuntamiento; sin embargo, no existen expedientes, contratos ni registros oficiales que respalden dichas operaciones, debido a la presunta ausencia de procesos formales de enajenación.

El actual alcalde, Gil Armando Méndez, no descartó que se interpongan denuncias contra quien o quienes resulten responsables, una vez que se cuenta con la información que se pidió al Congreso Veracruzano.