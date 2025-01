Tyson Fury se retira del boxeo profesional

enero 13, 2025

El boxeador británico, Tyson Fury, anunció su retiro del boxeo profesional a través de un video difundido por redes sociales.

Esta, no es la primera vez que el ex campeón peso pesado lo hace, ya que, anteriormente, en marzo del 2022, también anunció su retirada del boxeo profesional; no obstante, este no cumplió con sus declaraciones y regresó nueve meses después para pelear en contra de Derek Chisora.

El ex pugilista, originario de la ciudad de Manchester, viene de perder un combate en contra del ucraniano Oleksander Usyk, pelea en la que estaba en juego los títulos de peso pesado del WBC, WBA, IBO y WBO.

Actualmente, Tyson Fury cuenta con 36 años de edad y una racha de 36 peleas, con 34 victorias y dos derrotas, de las 34 victorias, 24 han sido por KO y 10 por decisión de los jueces.