Tribunal de Disciplina Judicial investigada participación de trabajadores del Poder Judicial en cartel inmobiliario

febrero 5, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Rosalba Hernández Hernández aseguró que es el Tribunal de Disciplina Judicial el encargado de investigar los señalamientos de involucramiento de personal del Poder Judicial en el caso del llamado “cartel inmobiliario” en Xalapa.

En entrevista, la magistrada hizo un llamado a la ciudadanía que se sienta agraviada por este o algún otro caso, acuda a los medios, tanto de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial.

“Retomo las palabras de la señora gobernadora y el secretario de gobierno, estamos trabajando de manera coordinada porque se trata de un tema que no solo involucra a algunas personas, sino a diferentes autoridades”.

En ese sentido, dijo, el órgano de disciplina judicial realiza las investigaciones en su respectiva competencia, sin embargo, se debe guardar el siglo en las mismas.

“Son diferentes asuntos, es un tema que abarca diferentes instancias, se ha hablado no solo de gente que está en el Poder Judicial, sino otro tipo de órganos en las denuncias. El Tribunal de Disciplina tiene que hacer las investigaciones, acuérdese que debe seguir el debido proceso legal”, argumentó.

Hay que recordar que en el caso del “cartel inmobiliario” se hicieron señalamientos de despojos de propiedades en la zona de Xalapa en contubernio con abogados y abogadas, titulares de notarías públicas, trabajadores del Registro Público de la Propiedad, así como jueces del Poder Judicial.