Tren CDMX – AIFA será inaugurado antes de Semana Santa

febrero 19, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que los proyectos ferroviarios estratégicos del gobierno federal avanzan conforme a lo previsto y destacó que el tren Ciudad de México–AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa.

Durante su mensaje, la mandataria detalló que el tren Ciudad de México–Querétaro, así como el AIFA–Pachuca, estarán en operación en 2027, y aseguró que ambas obras registran avances importantes.

Asimismo, señaló que el general Ricardo Vallejo, encargado del proyecto reportó que el Tren Maya de carga presenta un avance del 25 por ciento y se mantiene dentro del calendario programado.

El proyecto forma parte de la ampliación del sistema ferroviario impulsado en el sureste del país a través del Tren Maya.

Sheinbaum subrayó que el desarrollo de estas obras ha sido posible gracias a un trabajo coordinado entre dependencias federales y autoridades locales, y reconoció la colaboración de la ciudadanía, particularmente en los procesos relacionados con el derecho de vía.

“Siempre es complejo el derecho de vía, acordar los montos en los que se va a comprar su tierra o mover alguna vivienda; en todos ha habido una excelente cooperación”, expresó.

La presidenta reiteró que los proyectos ferroviarios avanzan “muy bien” en distintas regiones del país, desde el norte hasta el sureste, como parte de la estrategia para fortalecer el transporte de pasajeros y carga.