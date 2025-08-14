Tras detención de policía municipal, en Xalapa no se admitirán personas que hayan sido dados de baja de otra corporación

Tras detención de policía municipal, en Xalapa no se admitirán personas que hayan sido dados de baja de otra corporación

agosto 14, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Tras la detención por el presunto delito de extorsión, de un elemento de la policía municipal, el alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, afirmó que determinó que no se admita a la dirección de Seguridad Ciudada a ningún elemento que haya sido dado de baja de otra corporación.

«Yo he dado la instrucción a partir de que asumí como presidente municipal, el 30 de noviembre del 2024 que no se admita ningún otro efectivo que haya sido dado de baja de cualquier otra corporación».

Dijo que en la administración que encabeza, se está privilegiando que sean jóvenes, que hayan cumplido y cubierto todos los requisitos para se sumen a las filas de la policía municipal.

El presidente municipal refirió también que no han recibido quejas de comerciantes que hayan o estén siendo víctimas de extorsión, «pero cuando tengamos noticia he instruido al director de Seguridad Ciudadada que les dé el acompañamiento y los lleve a la Fiscalía para que presenten las denuncias que correspoden, es la única manera en que lo podemos detener».

Sobre la detención de Antonio “N” como probable responsable del delito de extorsión, dijo que se trata de un mandato judicial del que las autoridades municipales ya tenían conocimiento.

«Se cumplimentó un mandato judicial emitido por un juez, fue previamente hecho saber a la autoridad municipal y atendemos, es una instrucción de un juez competente y simplemente atendimos», dijo.

Expuso que la policía de Xalapa es la única certificada a nivel estatal que actualmente está conformada por 467 elementos, «todos certificados y dando muy buenos resultados por Xalapa».

Explicó que este elemento venía de otra coorporación y que cometió una falta en otro tiempo, «que después lo siguió hasta donde estaba ahora».