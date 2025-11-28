Transportistas, productores y Gobierno llegan a acuerdo y levantan bloqueos

noviembre 28, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- Luego de casi 16 horas de reunión entre grupos de transportistas, productores agrícolas y autoridades del Gobierno Federal, llegaron a un acuerdo que permitió retirar los bloqueos que mantenían cerradas las carreteras federales en una veintena de entidades.

Durante el encuentro se instalaron tres mesas de trabajo: una para atender las demandas de seguridad en carreteras; otra para aclarar y revisar las disposiciones legales en materia de agua; y una más para abordar los temas del sector agrícola. Cada mesa quedó con línea directa para continuar de manera inmediata la revisión de los puntos pendientes.

Luego de los acuerdos, que no han sido revelados completamente, los representantes de los manifestantes anunciaron que retirarán de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantenían en distintos estados. La decisión permitirá restablecer el derecho al libre tránsito, normalizar el paso de servicios de emergencia y frenar las afectaciones a miles de personas que se desplazaban por las vías federales.

La Secretaría de Gobernación reiteró su plena disposición para dar seguimiento continuo a los temas del campo y del transporte, y confirmó que los apoyos y procesos de atención serán operados directamente en territorio, frente a cada productor, para garantizar transparencia, agilidad y resultados. El Gobierno de México mantiene abierta la ruta de diálogo y trabajo, con la convicción de que las diferencias se resuelven escuchando, avanzando y sin afectar a la población.