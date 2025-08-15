Trabajadores de la FGE en espera de mejoras laborales

agosto 15, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Trabajadores de la Fiscalía General del Estado se enfrentan a salarios sin homologar, ausencia de beneficios y pensiones muy por debajo de las que reciben trabajadores de otras instancias denunció el secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Fiscalía, Rogelio Ramírez Cárdenas.

En conferencia de prensa, recordó que desde 2015 no han tenido variaciones en sus condiciones laborales y que están pugnando por mejorar su situación.

“No hemos tenido ningún beneficio. Tenemos pendientes los permisos, licencias, no se nos han homologado los salarios como en diferentes dependencias que ya han tenido beneficios”, señaló.

Expuso que las revisiones de las condiciones generales de trabajo se realizan cada dos años y las salariales cada año, pero “en 10 años nosotros no hemos tenido ese beneficio”.

Esta falta de actualización impacta directamente en las pensiones: “Está pendiente la homologación en cuanto a las categorías porque hay compañeros que se van con 6 mil o 7 mil pesos de pensión, cuando en el Poder Ejecutivo la categoría más alta se está jubilando con casi 19 a 20 mil pesos; entonces no creemos que sea justo”.

A la par, denunció irregularidades en la asignación de claves sindicales pues o se les niegan o incluso les son retiradas sin justificación.

“A otros compañeros se las han retirado de manera arbitraria. A quienes les retiraron las claves suman casi 100 casos y están pendientes por asignación 300 casos; solo 112 tienen la clave”.