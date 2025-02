Todo Listo para Entrega de Premios Goya 2025

febrero 8, 2025

GRANADA, ESPAÑA.- La 39 edición de los Premios Goya, que se celebra el 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Granada, se encuentra cada vez más cerca y han desvelado que se contará con la actuación del veterano músico Miguel Ríos, al que se unirán los también artistas granadinos DELLAFUENTE, Estrella, Kiki y Soleá Morente, Alejandro Sanz, Amaral, Dora, Rigoberta Bandini, alter ego de Paula Ribó, es una de las voces más originales de la música pop española contemporánea. Su éxito comenzó con himnos como In Spain We Call It Soledad, Ay Mamá o Perra. Con su nuevo álbum, Jesucrista Superstar, ha marcado un nuevo capítulo en su carrera artística.

Zahara es uno de los iconos más destacados de la música alternativa en España, con más de 20 años de trayectoria y seis álbumes publicados. Canciones como Con las ganas suman más de 150 millones de reproducciones y en su trabajo más personal y Lola Indigo se ha convertido en un referente musical para las nuevas generaciones. Su constancia y profesionalidad han convertido sus directos en unos de los más poderosos, avalado por más de medio millón de asistentes, solo en su última gira.

Maribel Verdú y Leonor Watling, como se ha dado a conocer, serán las presentadoras de los Premios Goya 2025. Además que se entregará el Goya Internacional, al actor y productor estadounidense, Richard Gere recibirá la máxima distinción del cine español a un cineasta internacional por su extraordinaria contribución al arte cinematográfico, protagonizando algunas de las películas más icónicas de la historia del cine, y el compromiso social manifestado en lo personal y profesional.

Los Premios Goya 2025 contarán con un gran número de personalidades del cine español que serán las encargadas de entregar las estatuillas. Las actrices Elena Anaya, Susi Sánchez, Natalia de Molina, Lola Dueñas, Ana Torrent, Malena Alterio, Ane Gabarain o Ester Expósito entregarán alguno de los premios en la gala, que contará con la participación de Penélope Cruz, Javier Bardem y Antonio Banderas.

Los actores Alberto Ammann, Quim Gutiérrez, Óscar Martínez, Tamar Novas, Ricardo Gómez, Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Josep María Pou también se subirán al escenario del Palacio de Congresos de Granada para entregar alguno de los reconocimientos.

Directores y guionistas como Alejandro Amenábar, J.A. Bayona, Estibaliz Urresola Solaguren, Pablo Berger, Diego San José, Javier Calvo y Javier Ambrossi, productoras como Esther García y Belén Atienza y otras profesionales como la diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez estarán presentes en la ciudad de la Alhambra para entregar algunos de los premios de la noche.

Una gala que contará con una nutrida presencia del talento granadino entregando premios con el actor Antonio Velázquez; directores como Chus Gutiérrez y Javier Recio; y el peluquero y estilista, Antonio Panizza. Los hermanos granadinos Estrella, Soleá y Kiki Morente, que no solo actuarán en la gala, sino que serán los encargados de entregar el premio a la Mejor Música Original.

Eva Amaral, que también protagonizará otra de las actuaciones de la noche, entregará junto a Jorge Drexler el Goya a Mejor Canción Original.

También participarán Belén Rueda, María León, Patrick Criado, Natalia Verbeke, Ginés García Millán, Iria del Río, Francesco Carril, Víctor Clavijo, Marta Nieto, Mina El Hammani e Itsaso Arana, Amaia Salamanca, Omar Ayuso, Eva Llorach, Greta Fernández, Anabel Alonso, Aina Clotet, Luisa Mayol, Moreno Borja, Alba Planas, Gabriela Andrada, Edith Martínez-Val, Sara Sálamo y la actriz colombiana Natalia Reyes se suman al elenco de intérpretes que viajarán hasta la ciudad andaluza para entregar un Premio Goya.

La 1 de TVE retransmitirá en directo, a partir de las 22:00 horas España, la velada en la que se entregarán treinta Goyas, incluidos el honorífico a la actriz Aitana Sánchez-Gijón, y el Internacional al intérprete y productor estadounidense Richard Gere.

Por primera vez en la historia de los Premios Goya la gala estará conducida por dos mujeres, Maribel Verdú y Leonor Watling. Con guión de Paloma Rando y Laura Márquez, y bajo la dirección de Ángel Custodio y Tinet Rubira (Gestmusic Banijay Iberia). Desde las 19:15 horas la televisión pública ofrecerá en directo la alfombra roja previa a la gala.