Todo estará bien: Escuela Viva El Faro manda víveres a Poza Rica

octubre 15, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Alumnos y profesoras de la Escuela Viva “El Faro”, ubicada en esta ciudad de Xalapa, envían víveres con mensajes de aliento a familias damnificadas por las inundaciones en Poza Rica y otros municipios de la zona norte del estado de Veracruz.

Se trata de un gesto de solidaridad y empatía, que organizó la comunidad escolar para aportar un “grano de arena” en la ayuda para las personas que perdieron todo su patrimonio.

La profesora Verónica Vásquez Godoy indicó que más allá de los víveres esenciales, esta iniciativa se ha distinguido por incluir un profundo componente emocional: mensajes de aliento y esperanza escritos a mano por estudiantes y personal docente.

La tragedia que ha azotado a Poza Rica, dejando a miles de personas sin hogar y con pérdidas materiales considerables tras el desbordamiento del río Cazones, ha motivado una respuesta inmediata por parte de la escuela.

Alumnas y alumnos de maternal y preescolar participaron activamente en la colecta de alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal y ropa.

Sin embargo, el elemento más conmovedor de esta jornada solidaria fue la adición de cientos de notas. Cada caja y bolsa de ayuda incluía pequeños textos donde los estudiantes plasmaban frases de apoyo, dibujos y reflexiones dirigidas a los damnificados, buscando inyectar una dosis de ánimo en medio de la adversidad.

“Todo estará bien”, fue uno de los mensajes que acompañan la ayuda material, junto con dibujos acompañados de los nombres de los estudiantes.

La Escuela Viva “El Faro” se localiza sobre la calle Misantla número 5 de la colonia Ferrer Guardia, a unos metros de la avenida Adolfo Ruiz Cortines.