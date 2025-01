Titular de la CEDH responde a fiscal del Estado, ante negativa de atender recomendaciones

enero 21, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Sólo unas horas después de que la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns aseguró que las recomendaciones de derechos humanos no son vinculantes, por lo que no está obligada a aceptarlas, la titular de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto le recordó que la Constitución federal les obliga a proteger los derechos humanos.

Durante la comparecencia de la fiscal se le cuestionó por qué no acata las recomendaciones por violación a derechos humanos que emite la CEDH, Hernández Giadáns planteó que de septiembre del 2019 a diciembre del 2024 se recibieron 297 recomendaciones, todas son de administraciones anteriores de la FGE, y puntualizó que se han aceptado 215 y algunas están en proceso de revisión.

“Y aquí debemos tener muy claro que, hay dos tipos de resoluciones, las judiciales que tenemos la obligación de cumplir, y las administrativas que no son vinculatorias y por lo tanto legitima la posibilidad de no aceptarlas, como es la recomendación de los derechos humanos”, argumentó Hernández Giadáns.

Unas horas después, en su comparecencia ante diputados locales, Namiko Matzumoto recordó que las recomendaciones se hacen a la institución no a quien este al frente de dicho organismo.

En ese sentido, Nakimo Matzumoto explicó que, en 2024, se emitieron 57 recomendaciones por violación a los derechos humanos en la que incurrió personal de FGE, de ese universo, 19 ya fueron aceptadas, 30 fueron rechazadas y 8 que están en proceso, “todavía están dentro del término para que nos diga si las acepta o no”.

“Evidentemente, le asiste la razón a la fiscal en el sentido de que la comisión no tiene el monopolio de la interpretación de los derechos humanos (…) pero me parece que dejó de lado u olvidó que el artículo primero constitucional de la Constitución Federal obliga, no es de carácter potestativo, obliga a todas las autoridades a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, mencionó.

Dijo que, si bien la recomendación puede o no ser vinculante hacia la autoridad a la que se le señala de violar derechos humanos, el diseño institucional de las comisiones o de las Defensorías Públicas de Derechos Humanos es para que emitan esas recomendaciones y por la sola denominación se entiende que no son jurídicamente vinculantes.

“Pero eso no implica que las autoridades tengan un cheque en blanco para vulnerar derechos humanos. Las recomendaciones establecen hechos acreditados a través de investigaciones serias. Y una vez que está acreditado que se ha vulnerado un derecho humano, pues la autoridad tendría que estar política o, al menos, moralmente sentirse obligada y reparar a las víctimas”.

La presidenta de la CEDH dijo que el eje de todas las instituciones debe ser la actuación en beneficio de los seres humanos, hacerlo de otra manera es enviar un mensaje de tolerancia, de aquiescencia.

“Por eso se afirma por todos los especialistas en materia de derechos humanos que la impunidad es el mayor promotor de la repetición de violaciones a derechos humanos. Porque el mensaje que se envía al rechazar una recomendación es de tolerancia hacia los servidores públicos que cometieron esas violaciones de derechos humanos”, respondió.

Aclaró que ninguna recomendación pone en riesgo las líneas de investigación de las carpetas que abre la fiscalia, donde se señala que funcionarios han incurrido en violación a los derechos humanos.