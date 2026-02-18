Thriller de Kleber Mendonça Filho “El Agente Secreto” se estrena en cines de México el 26 de febrero

febrero 17, 2026

El cine latinoamericano alcanza un nuevo estándar de excelencia con la llegada de una de las producciones más premiadas y comentadas de la temporada. Tras un recorrido triunfal por los festivales más prestigiosos del mundo, el esperado thriller político del cineasta Kleber Mendonça Filho se prepara para invadir las salas comerciales. La cinta promete sumergir a los espectadores en una atmósfera de paranoia y tensión, explorando los límites de la ética en un entorno donde la vigilancia ciudadana y los intereses oscuros convergen de forma inevitable.

El thriller El Agente Secreto llegará a cines de todo México el 26 de febrero

La nueva obra del aclamado director brasileño Kleber Mendonça Filho, responsable de éxitos como Aquarius y Bacurau, aterrizará en la cartelera mexicana este 26 de febrero de 2026. Su estreno se da tras una exitosa Premiere Mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2025, donde la crítica internacional se rindió ante la propuesta. En dicho certamen, el filme consolidó su estatus de obra maestra al otorgarle a Mendonça Filho el reconocimiento como Mejor Director y a su protagonista, Wagner Moura, el galardón a Mejor Actor.

Este lanzamiento regional es coordinado por MUBI en México y Chile, mientras que otras distribuidoras como Maco Cine y Cineplex se encargarán de llevar la cinta a países como Argentina, Uruguay, Colombia y Perú. La película se posiciona como un apasionante retrato de la resistencia y la traición que resuena con la situación global actual, capturando la atención de audiencias que buscan historias con profundidad social y un ritmo narrativo electrizante que no da tregua desde el primer minuto.

Wagner Moura triunfa en los Globos de Oro y recibe nominación al Óscar

La temporada de premios ha sido excepcionalmente generosa con esta producción, destacando especialmente la labor de su elenco principal. En la reciente edición de los 83° Globos de Oro, la película se alzó con los trofeos a Mejor Película de habla no inglesa y Mejor Actor Principal – Drama para Wagner Moura. El actor, conocido internacionalmente por sus roles en Narcos y Civil War, comparte créditos en esta historia con figuras de la talla de Maria Fernanda Cândido y Gabriel Leone, logrando un ensamble actoral de primer nivel.

El prestigio de la cinta ha escalado hasta los 98° Premios Óscar, donde ha logrado asegurar cuatro nominaciones, incluyendo categorías clave como Mejor Película y Mejor Dirección de Casting. La presencia de Wagner Moura nuevamente en la terna de Mejor Actor Principal y la mención en Mejor Película Internacional reafirman el impacto de este relato. La trama sigue a un profesor que viaja de São Paulo a Recife durante el Carnaval, solo para descubrir que es espiado por sus vecinos, atrapándolo en los tentáculos de la corrupción.