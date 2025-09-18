TEV se encuentra en periodo de impugnaciones: Claudia Díaz

septiembre 18, 2025

Redacción/Xalapa. La presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, en entrevista para En Contacto, dijo que están en un momento de resolución de los medios de impugnación relacionados con resultados de las elecciones de los 212 ayuntamientos de Veracruz.

Señaló que el 16 de septiembre se resolvieron 30 medios de impugnación, de los cuales 26 se confirmaron y 4 cambiaron de ganador, como en el caso de Poza Rica.