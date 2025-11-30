Temen contaminación por desarrollo inmobiliario en Coatepec

noviembre 30, 2025

Habitantes de más de diez ejidos del municipio de Coatepec y zonas colindantes han expresado su preocupación por la posible contaminación del arroyo “La Granja” debido a la construcción de un nuevo desarrollo urbano en la zona conocida como Campo Viejo.

Los vecinos señalan que los trabajos ya iniciaron e incluso han comenzado a desviar el cauce del arroyo y a construir un puente, invadiendo terrenos ejidales. Existe la sospecha de que la obra carece de los permisos correspondientes.

La alarma se debe al riesgo que implica para la economía local y el ecosistema, ya que estos campos se han dedicado, por más de cien años, al cultivo de caña y café, siendo el arroyo “La Granja” vital para la abundancia de los cultivos.

La mayor preocupación radica en la instalación de la tubería de drenaje que recibirá los desechos del nuevo residencial. Los ejidatarios, conscientes de que el arroyo se extiende considerablemente durante las crecidas, temen una catástrofe ambiental.

“Si se llegara a reventar la tubería la contaminación sería terrible, además de que esa agua la ha utilizado el ingenio de Mahuixtlán para lavar la caña, lo que traería graves consecuencias si se contaminara”.

Entre los ejidos que podrían verse gravemente afectados por la contaminación están El Grande, Puerto Rico, Mahuixtlán, Bella Esperanza, Alborada, Tuzamapan, Jalcomulco, Apazapan, Cuetzalan, Paso Limón y Xotla.

Los habitantes solicitan la intervención urgente de las autoridades municipales, estatales y federales para supervisar los trabajos, detener las afectaciones y realizar las supervisiones adecuadas antes de que la obra genere un conflicto serio, especialmente a un mes del inicio de la nueva administración municipal.