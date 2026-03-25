Telefónica Movistar México reconocida por CEMEFI por sus prácticas de Responsabilidad Social y Corporativa

marzo 24, 2026

Telefónica Movistar México obtuvo el distintivo de Empresas Socialmente Responsable que otorga el Centro Mexicano de la Filantropía (CEMEFI) por 23° año consecutivo, en reconocimiento a su compromiso y trabajo por un entorno más sostenible e inclusivo con la sociedad.

En el marco de sus 25 años de operación en México, Telefónica Movistar México refrenda con este reconocimiento su compromiso por un futuro más verde e inclusivo en que nadie se quede atrás. Nuevamente, la Compañía se ubica entre los grandes corporativos reconocidos por CEMEFI, consolidándose como un referente y actor clave en la industria de las telecomunicaciones en materia de sostenibilidad.

Durante 2025, Telefónica Movistar México puso en marcha un programa de economía circular mediante el cual se han desmontado más de 10,400 sitios de red, recuperado más de 850 toneladas de materiales y reincorporado estos recursos a la economía circular del país.

Mientras que, en octubre de 2025, lanzó su programa de reciclaje Planeta Movistar, con el cual se tiene una meta inicial de recuperación de una tonelada de residuos eléctricos y electrónicos para su adecuada disposición, lograr el reciclaje o reutilización de sus materiales y evitar la contaminación del entorno por un mal manejo de los residuos. Como parte del programa se formó al 58% del personal de Atención a Clientes.

Adicional, en 2025 se mantuvieron las certificaciones de gestión ambiental 14001 y de calidad ISO 9001.

La Compañía mantuvo sus actividades de vinculación con la comunidad y grupos vulnerables, a través de charlas sobre concientización sobre el uso responsable de la tecnología y promoción de carreras STEM con enfoque de género a las que asistieron más de 1,500 participantes, de la mano de aliados como Momlancers, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Asociación Mexicana de Ciberseguridad, entre otros.

Telefónica Movistar México refrenda su compromiso por continuar ofreciendo la mejor experiencia digital a sus clientes, en el marco de sus 25 años de presencia en el país de forma inclusiva y sostenible.