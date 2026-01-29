Supervisa Alcaldesa buen funcionamiento del Sipinna Xalapa

enero 28, 2026

Xalapa, Ver., 28 de enero de 2026.- Para garantizar una atención eficiente y el buen funcionamiento de las diversas dependencias municipales, la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, realizó este miércoles un recorrido de supervisión en las instalaciones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) de Xalapa.

Durante la visita, estuvo acompañada por el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, así como por la Secretaria Ejecutiva del Sistema, Mtra. Sonia Contreras Brito, quien le dio a conocer diversas iniciativas para fomentar el desarrollo integral de la niñez y los adolescentes, así como el respeto a sus derechos, como un eje primordial de esta Administración.

La Presidenta Municipal saludó al personal, conoció las diversas áreas y la labor que desempeñan, y escuchó distintos planteamientos para mejorar la operación y eficiencia del Sipinna Xalapa.