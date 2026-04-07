“Super Mario Galaxy” recauda 372 mdd en su primer fin de semana

abril 7, 2026

La esperada “Super Mario Galaxy: La Película” se estrenó el 1 de abril, consolidándose como el mejor debut de Hollywood en lo que va del año. Con una recaudación de 372 millones de dólares en su primer fin de semana, la cinta se quedó a tan solo 3.1 millones de superar el récord de su antecesora.

Cabe destacar que este logro ocurre frente a una competencia directa que la primera entrega no tuvo: el estreno cercano de Project Hail Mary.

Estas cifras cobran mayor relevancia al considerar la marcada disparidad de criterios entre los especialistas y la audiencia. Mientras que la valoración técnica en Rotten Tomatoes apenas alcanza un 40%, el público familiar le otorgó la nota máxima de 5 estrellas en PostTrak. Por su parte, en CinemaScore, el veredicto general fue una sólida calificación de “A-“, lo que confirma una recepción popular mucho más entusiasta que la de la crítica profesional.

The #1 movie in the world and beyond ???? The Super Mario Galaxy Movie is now playing in theaters. Get tickets today. pic.twitter.com/HPR5kfVPFw — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) April 6, 2026

El fenómeno comercial no se ha visto mermado por las reseñas mixtas, actualmente, la cinta se posiciona en el cuarto lugar de recaudación del presente año, situándose por debajo de la última producción de Ryan Gosling (420 millones) y del subcampeón Hoopers, del emporio animado Pixar, con 514 millones. El podio sigue liderado por el fenómeno chino Pegasus 3, que domina la cima con 632 millones de dólares.

Gran parte del éxito radica en las expectativas generadas por su elenco: a las voces originales de Chris Pratt, Jack Black y Anya Taylor-Joy, se sumaron Brie Larson como Rosalina y Donald Glover como Yoshi.