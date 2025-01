Suman 150 casos de metapneumovirus en Sinaloa

enero 9, 2025

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González, informó que ya son 150 casos de metapneumovirus de los que se tiene conocimiento en la entidad, de estas ninguna ha acabado en alguna muerte.

No obstante afirma que dicho virus sigue sin representar una amenaza para el estado, pues este, a diferencia de lo que ocurrió con el Covid-19, no representa un desafío nuevo para estado ni algo de lo que no se tenga conocimiento. Todo esto después del temor que se ha generado en China debido al aumento de casos.

El metapneumovirus es un virus que provoca infecciones respiratorias agudas, y que se esparce más en invierno ya que las condiciones de esta época del año lo favorecen. El secretario de Salud mencionó que una manera de detectarlo es a través de un análisis en donde se descartan otros virus.

“Llega un paciente a un hospital o a una Jurisdicción Sanitaria, trae cuadro gripal o alguna neumonía, etcétera. Se hacen las pruebas, se descarta virus como Covid, neumococo, todo se empieza a descartar y cuando mandamos las pruebas a México empiezan a revisar otros nuevos virus y ahí sale. Son virus que se van detectando por descarte, prácticamente”, declaró Cuitláhuac González.

Por otro lado, también se han registrado dos casos de metapneumovirus en el estado de Nuevo León, mientras que Tamaulipas investiga la posibilidad de un caso.