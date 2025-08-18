Suma ya casi un millón y medio de registradas a la #PensiónMujerBienestar

agosto 18, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, informó que el registro de la Pensión Mujeres Bienestar avanza de manera favorable y que, hasta el momento, más de un millón 416 mil mujeres de entre 63 y 64 años ya se han inscrito en los módulos habilitados en todo el país.

La funcionaria recordó que este programa es un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y representa un reconocimiento al aporte de las mujeres, quienes al cumplir 65 años migrarán de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Montiel señaló que la meta de agosto es alcanzar los 2.2 millones de registros, aunque se espera que al cierre del mes se llegue a 3.2 millones de beneficiarias, lo que significará haber cubierto el universo total de mujeres en ese rango de edad.

“Buenas noticias, vamos avanzando muy bien con la pensión. (…) Recordar que la pensión Mujeres Bienestar es un compromiso de nuestra presidenta para con las mujeres y materializar la idea de que llegamos todas al gobierno de México y es un reconocimiento para todas las mujeres”, expresó.

El registro inició el 1 de agosto y concluirá el día 30, bajo un calendario por orden alfabético con el fin de agilizar la atención en los módulos de Bienestar.

La secretaria exhortó a respetar este calendario para evitar aglomeraciones y garantizar un servicio adecuado.

Además, Montiel recordó que de manera paralela se lleva a cabo el registro de adultos mayores que cumplen 65 años y que serán incorporados a la pensión correspondiente.

En este caso, el trámite se realiza también del 1 al 30 de agosto en los módulos de Bienestar, donde se solicita presentar cinco documentos: identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP actualizada y un número telefónico de contacto.

La secretaria subrayó que el mensaje de la presidenta Sheinbaum ha sido un motor para el éxito del programa: “Las mujeres podemos ser lo que queramos ser, y muchas que no habían tenido un reconocimiento en su vida, hoy lo están teniendo”.