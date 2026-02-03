Stranger Things Cuentos del 85 expande Hawkins con serie animada ubicada entre temporadas clave

febrero 2, 2026

Para que no estés triste por el inminente final de la serie original, es momento de celebrar la llegada de Stranger Things: Cuentos del 85. Esta nueva propuesta animada nace de la mente del showrunner Eric Robles en colaboración directa con los hermanos Matt y Ross Duffer, expandiendo el universo de suspenso que ha cautivado al mundo entero.

El universo de Hawkins se expande con una nueva aventura animada original

Netflix ha confirmado que esta producción, situada cronológicamente entre la segunda y tercera temporada de la serie original, llegará a las pantallas el próximo 23 de abril. La propuesta busca capturar la nostalgia de los años ochenta bajo una estética visual distinta, pero manteniendo el alma de la franquicia. Según explica Robles a Tudum, el proyecto “tiene la emoción de ser joven, de ser un niño, y de vivir estas emocionantes aventuras. Pero también está la esencia del peligro real, de lo que está en juego”.

El equipo creativo, que incluye a Flying Bark Productions y la productora de los Duffer, Upside Down Pictures, ha puesto especial énfasis en la oportunidad de reencontrarse con las versiones más jóvenes de los protagonistas. Para los creadores, esta serie representa una posibilidad única dentro de la industria. Robles añade: «Esta es una de las oportunidades más raras que tendremos de estar con los protagonistas. Podemos retroceder en el tiempo y pasar tiempo con estos chicos». https://youtube.com/watch?v=w2_wEDJTCkw%3Fsi%3DwscE4hyNy_HIVBcV

Los personajes originales regresan para enfrentar misterios paranormales nunca antes vistos

La trama nos transporta a un invierno gélido en 1985, donde los héroes que ya conocemos deberán unir fuerzas ante amenazas desconocidas. El resumen oficial de la serie detalla que “los personajes originales deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad en Stranger Things: Tales From ’85”. La atmósfera de suspenso se mantiene vigente, y Robles advierte que la trama dará giros inesperados ya que “pronto nos damos cuenta de que nada es como ellos pensaban”.

Esta idea no es nueva para los hermanos Duffer, quienes revelaron que el concepto surgió durante las primeras lluvias de ideas sobre posibles expansiones del mundo de Hawkins. Los productores ejecutivos, incluyendo a Shawn Levy y Dan Cohen, han expresado su entusiasmo por la calidad del guion y el arte desarrollado por Eric Robles. “Estamos impresionados con el trabajo de Eric Robles y su equipo: los guiones y el arte son increíbles, ¡y estamos deseando compartir más con ustedes! La aventura continúa”, declararon los Duffer.

Un nuevo elenco de voces dará vida a los icónicos protagonistas infantiles

Para esta versión animada, se ha seleccionado un reparto de voces que incluye a Brooklyn Davey Norstedt como Once y Luca Díaz en el papel de Mike. A ellos se unen Jolie Hoang-Rappaport como Max, Elisha “EJ” Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin y Benjamin Plessala como Will. El elenco se completa con figuras de gran trayectoria como Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips, quienes se suman a este viaje épico por los rincones más oscuros y misteriosos de Indiana.

El estreno de Stranger Things: Tales From ’85 el 23 de abril promete ser un evento global para los suscriptores de Netflix que buscan profundizar en la mitología de la serie antes de su conclusión definitiva. Con la combinación de talento joven y veterano, la serie animada aspira a ser una pieza fundamental del rompecabezas de Stranger Things, ofreciendo nuevas perspectivas sobre los vínculos y los miedos que definieron a los habitantes de Hawkins durante aquel mítico año de 1985.