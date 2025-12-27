SSP detiene a 18 personas y asegura armas, presuntas drogas y vehículos en 20 municipios

diciembre 27, 2025

Xalapa, Ver., sábado 27 de diciembre de 2025.– Como resultado de la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, el Gobierno de Veracruz logró la detención de 18 personas por la presunta comisión de diversos ilícitos, durante el periodo del 22 al 25 de diciembre, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó los operativos en Papantla, Pánuco, Álamo, Poza Rica, Tuxpan, Tihuatlán, Córdoba, Fortín, Rafael Delgado, Xico, Mariano Escobedo, Veracruz, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Texistepec, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Moloacán y Las Choapas.

En apoyo a cateos a la Fiscalía General del Estado, elementos de la SSP detuvieron a cuatro personas y les aseguró una bolsa con hierba seca similar a la marihuana; 870 litros de hidrocarburo; dos armas de fuego cortas, cargadores y cartuchos útiles; tablas de castigo; además de una camioneta, un automóvil y un tractocamión, todos sin reporte de robo.

En otras acciones, aprehendieron a seis personas y confiscaron seis armas de fuego cortas y cuatro largas, cargadores y cartuchos útiles; 11 dosis de presunto cristal; así como una motocicleta, una camioneta y un automóvil, igualmente sin reporte de robo.

De igual forma, recuperaron seis motocicletas, cuatro automóviles y una camioneta con reporte de robo, lo que derivó en la detención de cinco personas por este delito.

Por delitos contra la salud, la SSP capturó a dos hombres, a quienes les aseguró 19 dosis de una sustancia con características similares al cristal, además de una motocicleta y un automóvil sin reporte de robo.

En Poza Rica y Veracruz, derivado de operativos efectuados en empresas dedicadas al envío de paquetería, binomios caninos de la Secretaría localizaron y aseguraron más de un kilogramo de hierba verde similar a la marihuana y tres vapeadores con THC.

Finalmente, en el municipio de Moloacán, personal operativo detuvo a una persona por el presunto delito de tráfico ilícito de recursos forestales, a quien le aseguró madera de diversos tipos, principalmente caoba y cedro.

Las personas detenidas, así como los objetos y vehículos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.