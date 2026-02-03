Son 13 casos confirmados de sarampión en estado de Veracruz

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – Al momento se tienen confirmados 13 casos de sarampión en la entidad veracruzana y cero defunciones, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria recordó que hace unas semanas se inició la campaña de vacunacioìn intensa contra este padecimiento.

«Hace ocho días iniciamos con la campaña de vacunación. Se han aplicado 41,270 vacunas adultos y 152,143 vacunas a niños y solicité un millón de vacunas más, porque teníamos 250 mil».

En ese sentido, refirió que se confirmó la llegada de los biológicos y han estado llegando para aplicar a la población.

» Han estado llegando vacunas para que se apliquen en todas las jurisdicciones sanitarias, en las 11 jurisdicciones y en los hospitales del IMSS Bienestar, nosotros arrancamos con una campaña de vacunación precisamente ante el brote de sarampión que hay sobre todo en el norte del país».

Destacó que se han aplicado vacunas en los municipios de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Costa, Maloapan, San Andrés, Tuxla, Coatzacoalcos.

«Principalmente, las han estado colocando en IMSS, ISSSTE, PEMEX, SESVER, que son las jurisdicciones, y el IMSS – BIENESTAR Entonces, vienen más o menos aquí las aplicaciones».