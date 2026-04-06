Solo el 25 % de veracruzanos repatriados de Estados Unidos consiguen empleo

Solo el 25 % de veracruzanos repatriados de Estados Unidos consiguen empleo

abril 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Aunque miles de veracruzanos han retornado al estado tras ser repatriados desde Estados Unidos, solo entre el 20 y 25 por ciento ha logrado incorporarse a un empleo, informó el director de Atención a Migrantes, Bertoldo Reyes Campuzano.

En entrevista, el funcionario reconoció que la colocación laboral sigue siendo uno de los principales retos; sin embargo, destacó que existen alternativas de apoyo para este sector.

“Hay gente que sí se ha colocado en diferentes casas comerciales, en empresas privadas y algunos en dependencias de gobierno”, señaló.



Indicó que en lo que va del año se ha brindado atención a aproximadamente 2 mil 500 migrantes veracruzanos, quienes al regresar son canalizados a diversos programas gubernamentales.

“Ya estando en Veracruz acuden a los ayuntamientos y a través de los enlaces se les hacen llegar los programas que el gobierno del estado tiene para atenderles”, explicó.

Añadió que, además de facilitar el acceso al empleo, se ofrece acompañamiento en áreas como salud, educación y desarrollo agropecuario, con el fin de apoyar su reintegración.

“Se les enlaza con las dependencias… para que con los programas que ellos tienen se les apoye al migrante en retorno”, puntualizó.