Solo 3 de cada 10 veracruzanos utilizan banca móvil

abril 7, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. A pesar del avance tecnológico en el país, Veracruz enfrenta un rezago significativo en la adopción de herramientas financieras digitales. Mientras que a nivel nacional 2 de cada 5 personas (40%) ya utilizan su teléfono celular para realizar transferencias, en la región que comprende a la entidad veracruzana, la cifra apenas alcanza el 35%, situándose por debajo del promedio nacional.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), México presenta un panorama de contrastes profundos.

La Ciudad de México lidera la transición digital con un 53% de su población realizando operaciones bancarias desde el móvil, una cifra que casi duplica la participación del Sur del país, donde apenas el 28% de los ciudadanos utiliza estos servicios.

La entidad se localiza en la región Centro-Sur y Oriente, la cual presenta una de las mayores brechas de género y acceso en el país. Según el IMCO, Veracruz ocupa el puesto 26 en infraestructura a nivel nacional, lo que impacta directamente en la capacidad de los ciudadanos para interactuar con el sistema financiero y el gobierno de manera electrónica.

«La inclusión financiera digital sigue siendo una tarea pendiente en Veracruz; el estado se ubica en los niveles más bajos de competitividad en infraestructura precursora, lo que limita el aprovechamiento de la banca móvil,» señala el reporte de competitividad del IMCO.

A diferencia del Norte y Noreste del país, donde el uso de transferencias digitales oscila entre el 44% y 45%, Veracruz lucha con barreras estructurales. Aunque se han registrado mejoras ligeras en la percepción de finanzas públicas, el acceso real a servicios financieros eficientes sigue condicionado por la conectividad y la educación financiera.

La brecha no es solo regional, sino también económica. El IMCO destaca que Veracruz es el tercer estado con menor cobertura educativa, un factor que correlaciona directamente con la desconfianza o el desconocimiento en el uso de aplicaciones bancarias.

Mientras la digitalización avanza en el centro y norte del país, el sur y el oriente, incluyendo a Veracruz, mantienen una dependencia mayor del efectivo y las sucursales físicas, evidenciando que la «inclusión digital» es todavía una meta lejana para la mayoría de los veracruzanos.