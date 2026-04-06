Solicitara Nahle a FGE que informe a familia de operadora de Capufe sobre investigación por su muerte

Solicitara Nahle a FGE que informe a familia de operadora de Capufe sobre investigación por su muerte

abril 6, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Se solicitará a la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre brinde un informe completo a la familia de la operadora en la Caseta de Acayucan, Josselyn Bartolo Luis, de 26 años, misma que falleció, presuntamente tras ingerir un dulce contaminado obsequiado por un trailero, hace unos días.

Lo anterior, luego de que su padre cuestionara los resultados de la investigación ministerial de la muerte de su hija.

“Vi ayer la petición del papá, primero decirle que lo lamento mucho, mi más sentido pésame, le pregunté a la Fiscalía General del Estado, a mí me gustaría que de un reporte, le voy a pedir ahora a la Fiscal para que de un reporte sobre los análisis que se hicieron y que se le entregaron al papá”.

La mandataria refirió que de acuerdo a lo que le dijo la Fiscal Jiménez Aguirre s ele entregó a la familia el análisis que se hizo al chocolate y los resultados de los estudios del cuerpo de la joven.

En ese sentido, consideró necesario que las autoridades de procuración de justicia se reúnan con la familia para aclarar cualquier duda sobre la investigación y lo consideran prudente hacer públicos los resultados.

“Si el papá, la mamá, tienen alguna duda, es agotar lo que sea y mostrarles todo lo que hicieron, me dijo la fiscal que se le había entregado todo y si tienen ellos otro diagnóstico que se sienten hasta los especialistas, porque sí, sí me hizo llegar un reporte muy completo (…) le voy a decir a la fiscal que busque primero a la familia, ya si la familia está de acuerdo en que eso se dé a conocer con todo detalle”.

Hay que recordar que Josselyn Bartolo falleció durante la madrugada cuando cubría su turno en la caseta de Capufe de Acayucan, luego de presentar dolor de estómago, pecho y taquicardia, para después convulsionar y finalmente murió cuando era trasladada al hospital, presuntamente después de comerse un chocolate que un tráiler le regaló.

El informe pericial de la FGE señaló que no se encontraron en el cuerpo de la joven restos de sustancias toxicas, ilícitas, orgánicas ni químicas y que su muerte derivó de un evento cerebrovascular.