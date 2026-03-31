Sociedad genera enfermedades psiquiátricas a personas trans con señalamientos y discriminación

marzo 31, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras reconocer que la psiquiatría fue responsable por muchos años de la discriminación sobre las personas trans, el director del Instituto Veracruzano de Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández”, Víctor Manuel Villanueva Hernández aseguró que la misma sociedad enferma a esta comunidad con señalamientos y discriminaciones.

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans que se conmemora este 31 de marzo, el médico sostuvo que es necesario sumarse al respeto del sector desde niños, adolescentes y adultos, toda vez que nadie está exento de ser disconformes con el sexo o género biológico.

La conmemoración de este martes tiene el propósito de remarcar el valor de la vida trans de manera abierta, sin prejuicios, además de un reconocimiento a la lucha por la protección de sus derechos.

Villanueva Hernández sostuvo que se trata, desde la atención psicológica y psiquiátrica, la patologización de las personas trans, de la cual fue responsable durante los años 90, cuando en el manual de diagnóstico, la transexualidad como una patología como una enfermedad.

Actualmente, reconoció se habla de una disforia de género, en la cual se han hecho estudios que determinan que una persona no está mal, sino que la sociedad la enferma.

“Ahí se dice que no es que la persona esté mal, sino que nosotros como sociedad la enfermamos, somos quienes la señalamos y orillamos a padecer síntomas psiquiátricos”, dijo.

Finalmente, el director del Instituto de Salud Mental, destacó que la Secretaría de Salud cuenta con un protocolo de atención a la población LGBTQ+. que va desde identificar con nombre.