Sindicatos nacionales y federaciones cetemistas respaldan proyecto de unidad de Tereso Medina rumbo a la CTM

febrero 12, 2026

En el marco del proceso estatutario rumbo al XVII Congreso Nacional Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organizaciones sindicales nacionales y federaciones estatales han manifestado públicamente su respaldo al proyecto de unidad que encabeza Tereso Medina Ramírez, Secretario General Adjunto de la CTM.

Este respaldo se da tras el anuncio del actual Secretario General, Carlos Aceves del Olmo, sobre la conclusión de su mandato, lo que marca una etapa decisiva para la vida institucional de la central obrera más importante del país.

Las organizaciones que se han sumado a este proyecto coinciden en la necesidad de fortalecer la cohesión interna, garantizar estabilidad institucional y asegurar un proceso ordenado, estatutario e incluyente.

Tereso Medina informó que su participación en la construcción y encabezamiento de la Planilla de Unidad Nacional responde al compromiso de preservar la fortaleza histórica de la CTM y su papel como defensora de los derechos de las y los trabajadores.

“Estoy seguro que la unidad será la clave para continuar fortaleciendo a la CTM Nacional y llevar a cabo un proceso institucional”.

Las dirigencias sindicales y federaciones que han expresado su apoyo destacan la importancia de respetar los lineamientos del Comité Nacional y el trabajo del Comisionado Especial para la Coordinación General del Congreso, Ismael Flores Cantú, como garantía de una transición ordenada y legítima.

El proyecto que se impulsa tiene como eje sumar, escuchar y construir consensos, privilegiando siempre el interés superior de la CTM y de su base trabajadora.

Tereso Medina agradeció las muestras de respaldo provenientes de sindicatos nacionales de industria y de empresa, así como de federaciones estatales y regionales, y reiteró su compromiso de avanzar con responsabilidad, institucionalidad y visión de futuro.

“Seguiremos avanzando con unidad, responsabilidad e institucionalidad, para consolidar una CTM más fuerte, vigente y comprometida con la justicia social”, concluyó.

Organizaciones que han manifestado su respaldo:

⦁ Sindicato Nacional de Trabajadores Permisionarios del Autotransporte, Similares y Conexos de la República Mexicana, CTM.

⦁ Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metálica, Sidero-Metalúrgica, Extracción de Minerales, Similares y Conexos de la República Mexicana, CTM.

⦁ Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Energía y Gases.

⦁ Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora de Aguas Gaseosas, Refrescos, Aguas Naturales, Cervezas y de las Bebidas Envasadas en General, Similares y Conexos de la República Mexicana, CTM.

⦁ Federación de Trabajadores del Estado de México, Comité Ejecutivo Estatal.

⦁ Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana.

⦁ Sindicato Único de Trabajadores de la Música y el Espectáculo (SUTME).

⦁ Federación de Trabajadores del Estado de Oaxaca, Comité Estatal.

⦁ Sindicato Nacional “Francisco Villa”, de la Industria Textil, Confección, Vestido, Transformación, Industria Maquiladora, Similares y Conexos de la República Mexicana.

⦁ Sindicato Nacional “Fidel Velázquez Sánchez”, de Trabajadores y Empleados de las Industrias Textil, Manufacturera, Transformación, Confección, Vestido, Comercio y Servicios, Maquiladora e Industrias Varias y Empresas Administradoras de Guarderías Subrogadas y Particulares de la República Mexicana, CTM.

⦁ Federación de Trabajadores del Estado de Campeche.

⦁ Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores Transportistas en General, Similares y Conexos de la República Mexicana, Comité Nacional.

⦁ Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte y de la Construcción, Acarreo de Materiales, Terracerías, Similares y Conexos de la República Mexicana, CTM.

⦁ Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana (SNTMRM).

⦁ Federación de Trabajadores del Estado de Guanajuato (FETG-CTM), Comité Estatal.

⦁ Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Refrigeradoras y Empacadoras de Productos Alimenticios, Similares y Conexos.

⦁ Sindicato Belisario Domínguez de Trabajadores del Transporte y Conexos de la República Mexicana.

⦁ Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana.

⦁ Sindicato Nacional de Trabajadores de Instituciones Financieras, Bancarias, Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Empleados de Oficinas, Similares y Conexos de la República Mexicana.

⦁ Federación de Trabajadores del Estado de Hidalgo, CTM.

⦁ Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Madera, sus Manufacturas, Derivados, Similares y Conexos de la República Mexicana.

⦁ Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana.

⦁ Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos, Tramos, Construcciones Federales y Conexos de la República Mexicana.