Sindicatos de Veracruz denuncian “sindicalización única” y exigen frenar reforma laboral

noviembre 21, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Liderazgos de por lo menos 18 sindicatos estatales se pronunciaron en contra de lo que califican como un intento de imponer la sindicalización única en Veracruz, al asegurar que la iniciativa para reformar la Ley Estatal del Servicio Civil “violenta derechos humanos y laborales” reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución.

En conferencia de prensa realizada en el centro de la ciudad, y acompañados por decenas de trabajadores previo a una marcha hacia el Congreso local, acusaron que la reforma fue presentada “por lo oscurito”.

Acdmer Antonio Galicia Campos, secretario del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, informó que los gremios exigen tres puntos principales, la suspensión inmediata del proceso legislativo, instalación urgente de una mesa de trabajo con los sindicatos, y una reforma verdaderamente en beneficio de la clase trabajadora.

“No vamos a permitir que esto pase… Hay hostigamiento, acoso contra compañeras y funcionarios que siguen gozando de impunidad”, afirmó.

¿Qué pasó?

El 13 de noviembre fue presentada ante el Congreso la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Estatal del Servicio Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según los inconformes, el contenido de la propuesta “atenta gravemente” contra derechos laborales, afecta la estabilidad en el empleo y la libertad de afiliación.

La iniciativa fue impulsada por el diputado de Morena Juan Tress Zilli, sin diálogo previo con los gremios, señalaron. También reprocharon la falta de acercamiento del secretario del Trabajo, Luis Arturo Santiago Martínez, a quien acusaron de buscar la desaparición de sindicatos.

¿Qué contempla la reforma?

Los sindicatos advirtieron que la propuesta plantea:

Otorgar registro sólo al Sindicato Mayoritario por cada entidad, lo cual consideran violatorio de los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical.

Permitir que solo las agrupaciones con el 30% de los empleados puedan inscribir condiciones generales de trabajo, dejando en desventaja a sindicatos minoritarios.

Intervención de la Secretaría del Trabajo en los estatutos sindicales, algo considerado ilegal por los líderes.

Impulsar la sindicación única, la exclusión y la pérdida de derechos para quienes abandonen un sindicato.