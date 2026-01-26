Sin reporte de nieve ni aguanieve hasta ahora en la entidad

enero 26, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La jefa de Meteorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Conagua, Jessica Luna Lagunes, dijo que hasta el momento no se han registrado caídas de nieve ni aguanieve en Veracruz.

Sin embargo, la probabilidad continúa durante este lunes y las primeras horas del martes, principalmente en regiones de alta montaña.

La especialista explicó que estas condiciones están relacionadas con la masa de aire frío de origen ártico que acompaña al frente frío número 30, el cual mantiene temperaturas bajas en gran parte del estado.

Señaló que el mayor riesgo de heladas se presentará a partir de los amaneceres del miércoles, jueves y viernes, sobre todo en zonas serranas de Huayacocotla, Zongolica, así como en municipios cercanos al Cofre de Perote y al Pico de Orizaba.

Agregó que hoy y mañana persistirá un ambiente frío a fresco en la entidad, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones ante el descenso de temperatura.