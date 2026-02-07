Sin lluvias, pero con frío matutino en Veracruz este sábado

febrero 7, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 7 de febrero no se prevén lluvias en el estado de Veracruz, aunque continuarán ambientes fríos a muy fríos durante la mañana y noche, principalmente en zonas serranas, donde podrían registrarse bancos de niebla.

Durante el día se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas templadas por la tarde en la mayor parte del estado.

En regiones montañosas del centro y norte, el amanecer seguirá siendo frío.

El viento será de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h, sin eventos de norte significativos para la entidad.

Las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, manejar con precaución en carreteras de montaña y mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil.