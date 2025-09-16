Sin incidentes, colorido desfile cívico militar en Xalapa

septiembre 16, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un total de 2 mil 157 personas participaron en el desfile cívico militar en la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, donde la exhibición de los bomberos y de las fuerzas armadas fue de lo más atractivo para los espectadores y el evento se realizó sin incidentes.

Decenas de personas, incluso, familias completas acudieron al primer cuadro de la capital veracruzana. El evento inició poco antes de las nueve de la mañana de este 16 de septiembre, culminó a las 9:36 horas y fue encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García.

Se observaron 65 vehículos, 83 motocicletas, tres embarcaciones, 20 binomios canófilos, 31 jinetes montados, 20 charros y nueve banderas.

De acuerdo con los datos del gobierno del estado, en representación de las fuerzas armadas, 695 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Armada de México desfilaron con 28 vehículos terrestres, dos embarcaciones, siete binomios canófilos, ocho jinetes montados y una bandera de guerra.

La numeralia se dio a conocer a las 9:38 horas al finalizar el desfile, donde por parte de las autoridades civiles participaron 612 personas, 34 radiopatrullas, 43 motopatrullas, tres camiones bomba, una embarcación, 13 binomios caninos, 23 jinetes montados y ocho banderas nacionales; las organizaciones civiles aportaron 850 participantes, tres vehículos, 40 motocicletas y 20 charros.

El recorrido se efectuó desde la avenida Ávila Camacho y la calle Francisco Javier Clavijero hasta la calle Xalapeños Ilustres, ante la mirada de cientos de capitalinos que se congregaron en el centro histórico de Xalapa, durante estas fiestas patrias.