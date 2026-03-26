Sin denuncias formales por presunto envenenamiento de gatos en Fovissste: autoridades

Sin denuncias formales por presunto envenenamiento de gatos en Fovissste: autoridades

marzo 26, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Autoridades municipales de Xalapa informaron que no existen denuncias formales por el presunto envenenamiento de gatos en la unidad habitacional Fovissste, pese a reportes difundidos en redes sociales.

Las publicaciones, realizadas por rescatistas independientes, mostraban imágenes de felinos encontrados sin vida, lo que generó indignación entre protectores de animales.

Al respecto, la directora de Salud municipal, Vianed Martínez Cabrera, señaló que hasta el momento no se ha presentado ninguna queja oficial que permita iniciar una investigación.

“Formalmente no tenemos ninguna denuncia. Si nos llega una, en ese momento se empieza a trabajar”, indicó.

Explicó que, sin un reporte formal, las autoridades no pueden aplicar sanciones, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar las vías institucionales.

Asimismo, advirtió que un porcentaje considerable de los reportes que reciben no son verídicos, lo que complica la atención de casos reales.

“De 100 llamadas, entre un 30 y 40 por ciento son falsas”, señaló.

Por ello, exhortó a la población a actuar con responsabilidad al momento de realizar denuncias, a fin de evitar movilizaciones innecesarias y garantizar la atención oportuna de situaciones reales.