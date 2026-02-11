Sigue la entrega de útiles a estudiantes de la zona norte que perdieron todo 

febrero 11, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se mantiene el trabajo para la rehabilitación de escuelas, así como para la entrega de útiles escolares y libros de texto gratuito a los niños, niñas y adolescentes que perdieron todo durante las inundaciones del pasado 10 de octubre en la zona norte del estado, derivado del temporal que se registró.

En entrevista, la mandataria dijo que se mantiene la entrega de útiles a todas las escuelas de la zona de la Huasteca, preescolar, primaria y secundaria. “El fin de semana subimos un video de la entrega que se hizo en Ilamatlán, también se entregan pupitres, para todas las escuelas que se dañaron, estamos llevando pintarrones, entregando pintura para escuelas que aún faltan”.

Asimismo, Nahle García indicó que el pasado viernes sostuvo una reunión con autoridades de Espacios Educativos para el tema de construcción de una escuela en el municipio de Benito Juárez, toda vez que la actual está ubicada en una zona de riesgo. “Están tomando clases en una sede alterna, pero tenemos que hacer ahí la escuela, fue todo un tema el terreno.

El estado tiene el terreno y dijimos en este, había una sugerencia de un privado para comprarlo, vamos a construirlo ahí”. Hay que señalar que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz comentaron que eran alrededor de 8 escuelas que necesitan ser reubicadas por daños estructurales durante las inundaciones en la zona norte de la entidad.

La gobernadora recordó que hay también proyectada la construcción de una escuela primaria y un preescolar en la zona norte del Puerto de Veracruz, conocido como Oasis, la cual fue solicitada directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en su reciente visita.